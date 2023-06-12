جدل حول «سبايدر مان» الجديد.. و«الإمارات للإعلام»: لن نسمح بنشر محتوى مخالف لمبادئ الدولة

أكد مجلس الإمارات للإعلام أنه يعمل على متابعة وتقييم المحتوى الإعلامي المتداول محلياً، مشيراً إلى أنه لن يسمح بتداول أو نشر محتوى مخالف لقيم ومبادئ الإمارات ومعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة.

جاء ذلك على حسابات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين.

وأثار الإعلان عن طرح فيلم Spider-Man: Across The Spider-Verse (سبايدر مان: أكروس ذا سبايدر فيرس) في دور العرض في 22 يونيو الجاري، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداول مستخدمون لها صورة من الفيلم - الذي انطلق عرضه في أميركا بالأسبوع الأول من الشهر الجاري - تخالف الشريعة والقيم والعادات العربية، داعين الجهات المسؤولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع، وصون الأجيال المقبلة من التعرض لمثل هذه الرسائل المبطنة التي تستهدف زرع أفكار بعيدة عن قيم المجتمعات العربية في عقولهم.

وكانت «ديزني» قد أعلنت، في وقت سابق، أن الشركة تتعهد بإنتاج المزيد من الشخصيات الكرتونية، التي تثير الجدل، بحسب ما نشرته «نيويورك بوست»، مشيرة إلى رفضها حذف أي مشاهد من أفلامها التي تعرض حول العالم.