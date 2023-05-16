سجادة مهرجان كان جاهزة لاستقبال النجوم

يمدّ مهرجان كان السينمائي السجادة الحمراء لنسخته الـ76 التي تنطلق اليوم، بمشاركة كوكبة من النجوم؛ بينهم هاريسون فورد وجوني ديب وناتالي بورتمان، مع تنافس 21 فيلماً على السعفة الذهبية.

من سيخلف السويدي روبن أستلوند، الفائز بالسعفة الذهبية العام الماضي عن فيلمه «تراينغل أوف سادنس» ورئيس لجنة تحكيم دورة هذه السنة من المهرجان؟ في انتظار تبيان النتائج، توضَع اللمسات الأخيرة على جادة لا كروازيت لاستقبال نحو 35 ألف مشارك في المهرجان.

ووُضعت أول من أمس قبالة واجهة قصر المهرجانات في كان، لافتة بطول 25 متراً وعرض 11 متراً تظهر عليها النجمة كاترين دونوف، وهو الملصق الرسمي للنسخة الـ76 من الحدث. وكانت هذه الصورة التُقطت للممثلة الفرنسية الشهيرة بالأبيض والأسود عام 1968 خلال تصوير فيلم «لا شاماد» لآلان كافالييه.

وفي تجسيد للإرث الذي يمثله المهرجان، تتولى كيارا ماستروياني، ابنة كاترين دونوف ومارتشيلو ماستروياني، تقديم حفل الافتتاح اليوم، والختام في 27 الجاري.

وتوضع السجادة الحمراء الشهيرة الممتدة على 60 متراً، اليوم على سلالم قصر المهرجانات في «كان». وفي إطار السعي لتقليل الأثر البيئي، عمد المنظمون إلى «قسمة وتيرة تغيير السجادة إلى النصف» منذ 2021، بهدف توفير «ما يقرب من 1400 كيلوغرام من المواد».