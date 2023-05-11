20 عملاً في مسابقات «الدولي للفيلم» بالداخلة المغربية

أعلن منظمو المهرجان الدولي للفيلم بمدينة الداخلة الواقعة في جنوب المغرب، عن تنظيم دورته الـ11 في الفترة من الثاني إلى الثامن من يونيو المقبل بحضور عربي وإفريقي متنوع.

وقال المنظمون في بيان، إن «هذه الدورة تشهد مشاركة 20 فيلماً في المسابقات الرسمية من السنغال وساحل العاج ورواندا وأنغولا وأوغندا وإفريقيا الوسطى، وجزر القمر وبوركينا فاسو ومصر، والكاميرون وتونس والصومال وغانا وموريشيوس، إضافة إلى المغرب البلد المنظم».

وستترأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل رئيسة شعبة الدراسات الإفريقية بجامعة ميشيغان فريدا إيكوتو، فيما سيترأس الإعلامي والناقد السينمائي المغربي بلال مرميد لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير.

وستكرم الدورة الجديدة الفنانة المغربية أسماء الخمليشي، والمخرج الأنغولي زيزي كامبوا، والفنانة المصرية رانيا فريد شوقي.