المهرجان الدولي للسينما الإفريقية ينطلق في المغرب

انطلقت الدورة الـ23 من المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة في المملكة المغربية، أول من أمس، بمشاركة 27 فيلماً من 15 دولة، من بينها الكاميرون «ضيف الشرف».

ويشارك الفيلمان المغربيان «جلال الدين» للمخرج حسن بنجلون، و«واحة المياه المتجمدة» للمخرج رؤوف صباحي، ضمن مسابقة الفيلم الطويل التي تضم 12 فيلماً. فيما يشارك فيلم مغربي واحد بمسابقة الفيلم القصير، التي تشمل 15 فيلماً، وهو «كوربيس» للمخرج مراد خلو.

وقال رئيس مؤسسة مهرجان السينما الإفريقية، الحبيب المالكي، في الافتتاح: «إن المهرجان فرصة لصُنّاع الأفلام الأفارقة للتواصل مع جماهير من مختلف البلدان، وإسماع أصواتهم، وتقديم أعمالهم على المستوى الدولي».

وأضاف أن «أفلام الدورة الحالية تعكس التنوّع اللغوي والثقافي والجغرافي لإفريقيا، وتعرف تنوّعاً بين الدراما والكوميديا والأفلام الوثائقية الاجتماعية».