فيلم تونسي يفوز بـ «الإجماع» بالحصان الذهبي في «مهرجان واغادوغو»

فاز المخرج التونسي يوسف الشابي، أول من أمس، بجائزة «حصان ينينغا الذهبي» في الدورة الـ28 من مهرجان عموم إفريقيا للسينما والتلفزيون (فيسباكو) في واغادوغو عن فيلمه «أشكال».

وتغيب المخرج الشاب المولود في تونس عام 1984 عن الحفل الذي منح جائزته رئيس بوركينا فاسو الانتقالي، إبراهيم تراوري.

وأشادت رئيسة لجنة التحكيم التونسية، درة بوشوشة بـ«العمل الخارج عن المألوف»، وأكدت أن الحصان الذهبي مُنح للشابي بالإجماع.

تدور أحداث «أشكال» في حي حدائق قرطاج الذي توقف بناؤه بعد سقوط نظام الرئيس بن علي عام 2011، وبطلاه شرطي وشرطية يحققان في حوادث مصرع أشخاص حرقاً بطريقة غامضة.

وتفوق المخرج التونسي على البوركينية أبولين تراوري، التي حصل فيلمها «سيرا» على جائزة «الحصان الفضي»، والكينية أنجيلا واماي التي فاز فيلمها «شيموني» بجائزة «الحصان البرونزي». ومنذ إنشائه عام 1969، لم تفز أي امرأة بالجائزة الأولى لهذا المهرجان السينمائي الإفريقي الكبير.

وعرض 170 عملاً في فئات مختلفة في دورة المهرجان الأخيرة، التي ركزت على موضوع «السينما الإفريقية وثقافات السلام».

ولم تحصل تونس على جائزة واحدة فقط، بل مُنحت جائزتا أفضل أداء لممثل وممثلة إلى فيلم «تحت الشجرة» للمخرجة أريج السحيري.

وذهبت جائزة أفضل سيناريو إلى فيلم «القفطان الأزرق» للمخرجة المغربية مريم التوزاني.

وتنافس 15 فيلماً طويلاً على جائزة «حصان ينينغا الذهبي»، التي تبلغ قيمتها 30 ألف يورو.