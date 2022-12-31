حصاد أفلام 2022 انتعاشة بملايين الدولارات
على الرغم من الركود العالمي الذي شهده قطاع السينما في العالم بسبب تداعيات أزمة «كورونا»، إلا أن النصف الثاني من عام 2022 شهد حراكاً كبيراً في أرقام الإيرادات، خصوصاً الجزء الثاني من فيلم Avatar الذي لايزال يحقق أرقاماً كبيرة في شباك التذاكر في العالم.
للإطلاع على أبرز الأفلام الأخرى التي حققت إيرادات صخمة في العام المنتهي، بحسب موقع cinma.com، يرجى الضغط على هذا الرابط.
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