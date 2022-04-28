«وثائقي» عن ديفيد بووي في ملتقى «سينما كون»

المصدر: لاس فيغاس ■ أ.ف.ب

عُرض، أول من أمس، فيلم وثائقي تجريبي عن المغني الإنجليزي الراحل ديفيد بووي، في ملتقى «سينما كون» بلاس فيغاس، قبل عرضه الشهر المقبل في مهرجان كان السينمائي. وتضمّن العمل مشاهد لم تُعرض سابقاً، وتميز «الوثائقي» بأن النجم نفسه هو الراوي بفضل استخدام الأرشيف.

ويشكل «مونايدج دايدريم» المقرر بدء عرضه في سبتمبر المقبل أول فيلم يحصل على موافقة رسمية من الجهة المالكة لحقوق أعمال ديفيد بووي، إذ منحت المخرج بريت مورغن فرصة للاطلاع على لقطات أرشيفية كثيرة تمتد آلاف الساعات.

وقال مورغن: «أنجزنا العمل كتجربة سينمائية فريدة يعيشها المتفرجون في صالات السينما، بهدف توفير معلومات للجمهور غير موجودة في الكتب أو المقالات».

وحظي الحاضرون في ملتقى «سينما كون» بفرصة مشاهدة مقتطفات طويلة من الفيلم، الذي يظهر بووي فيه وهو يؤدي أغنيات، من بينها: «هالو سبايس بوي» و«هيروز».

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