«سونيك 2» يتصدر إيرادات السينما

المصدر: لوس أنجلوس ■ رويترز

تصدّر فيلم الكوميديا والمغامرات الجديد «سونيك ذا هيدجهوج 2» (القنفذ سونيك 2) إيرادات السينما في أميركا الشمالية بمطلع الأسبوع الجاري، مسجلاً 71 مليون دولار.

والفيلم بطولة جيم كاري، وجيمس مارسدن، وتيكا سومبتير، ومن إخراج جيف فولر.

وتراجع فيلم الحركة «موربيوس» من المركز الأول إلى الثاني الأسبوع الجاري، محققاً إيرادات بلغت 10.2 ملايين دولار. و«موربيوس» بطولة جاريد ليتو، وإخراج دانييل ايسبينوسا.

وتراجع فيلم الحركة «ذا لوست سيتي» (المدينة المفقودة) من المركز الثاني إلى الثالث، مسجلاً 9.2 ملايين دولار. والفيلم بطولة ساندرا بولوك، وإخراج آدم ني.

بينما جاء فيلم الحركة والجريمة الجديد «امبيولنس» (سيارة إسعاف) في المركز الرابع، بإيرادات بلغت 8.7 ملايين دولار.

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