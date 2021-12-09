فيلم "أميرة" الأردني يشعل غضباً واسعاً بعد إساءته للأسرى الفلسطينيين وأبنائهم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن وفلسطين موجة غضب واسعة بسبب فيلم "أميرة". الذي اختاره الأردن من أجل أن يُمثّل المملكة في جوائز الأوسكار للتنافس عن فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة (2022). بحسب ما سبق وأعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

ودشن الناشطون عبر موقع التدوين المصغر "تويتر" هاشتاجاً بعنوان: "#اسحبوا_فيلم_اميرة"، صبوا فيه جام غضبهم على الممثلين والمسؤولين عن الموافقة على هكذا عمل مسيء للأسرى الفلسطينيين وأبنائهم.

وجاء هذا الغضب والرفض كون الفيلم يتناول قضية حساسة، وهي "تهريب النطف من سجون الاحتلال".

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