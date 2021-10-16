«الاختيار3».. يجمع السقا وأحمد عز وكريم عبدالعزيز في رمضان 2022

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن الفنان أحمد السقا، إنه تعاقد على بطولة مسلسل «الاختيار3» مع الفنانين كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، خلال موسم دراما رمضان 2022 المقبل.

وحسب "المصري اليوم"، قال السقا خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم له خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة ظهر اليوم، أنه أيضًا يستعد لتقديم فيلم جديد «شلة ليبون» عن رواية للمخرجة ساندرا نشأت وحاليًا هو في مرحلة الكتابة مع السيناريست تامر حبيب، وإخراج ساندرا أيضًا.



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