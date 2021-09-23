سينما في الهواء الطلق.. مجدداً بحديقة أم الإمارات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تعود فعالية «سينما في الحديقة» في حديقة أم الإمارات بموسم جديد هذا العام يقدم للزوار ومحبي الأفلام باقة من أجمل الأفلام على شاشتها الضخمة في الهواء الطلق في حديقة الأطفال.

وتستعد الحديقة اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل وحتى 30 أبريل 2022 لعرض سلسلة من الأفلام العائلية بما في ذلك: «موانا»، و«كرودز 2»، و«فروزن 2»، و«أبطال خارقون» و«الأبطال الستة» و«هاري بوتر» وغيرها من الأفلام الشهيرة والمحبوبة لدى الكبار والصغار. وستعرض الأفلام أيام الخميس والجمعة والسبت (الساعة 5:30 و7:30 مساء)، مع عرض إضافي أيام الثلاثاء لفيلم من اختيار الجمهور عبر التصويت على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحديقة.

بالإضافة إلى ذلك، وبينما يستمتع الزوّار بمشاهدة الأفلام في الهواء الطلق، سيتمكن الأطفال من المشاركة في ورش الأوريغامي وصنع أعمالهم الفنية الخاصة بمساعدة فريق عمل الحديقة.

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