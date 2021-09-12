بينيلوبي كروز تتألق مجدداً.. أفضل ممثلة في مهرجان البندقية

المصدر: فينيسيا - أ.ف.ب

فازت النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز مساء أمس السبت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان البندقية السينمائي عن دورها في فيلم «مادريس باراليلاس»، أحدث تعاون لها مع مواطنها السينمائي الشهير بيدرو ألمودوفار.

وقالت كروز لدى تسلمها الجائزة «شكراً بيدرو، لقد صنعت عملاً ساحراً، أنا أعشقك».

ويروي الفيلم قصة امرأتين تنجبان مولوديهما في اليوم نفسه ودار الحضانة عينها، وتجسد فيه بينيلوبي كروز دور مصورة أربعينية تعيش حياة مضطربة.

وشهد المهرجان هذا العام بدورته الـ78 عودة كبار أسماء السينما والاستوديوهات الهوليوودية إلى البندقية حيث عُرضت أفلام من 59 بلداً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news