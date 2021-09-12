«ديزني» تتعّهد: أفلامنا ستعرض أولاً في دور السينما

المصدر: سان فرانسيسكو ■ أ.ف.ب

كشفت «ديزني» عن أن كلّ الأفلام التي تنوي عرضها في غضون نهاية العام الجاري ستقدّم بداية في صالات السينما، قاطعة الشكّ باليقين بالنسبة إلى القيّمين على قاعات العرض الساعين إلى استقطاب الجمهور من جديد.

ومن المقرر أن يخرج فيلم التحريك «إنكانتو» إلى الصالات في 24 نوفمبر المقبل، ولن يُعرض على منصّة الفيديو عند الطلب «ديزني+» قبل 24 ديسمبر المقبل.

أمّا الأفلام الأخرى المرتقبة، مثل «ذي لاست دويل» لريدلي سكوت و«إيتيرنلز» لاستوديوهات «مارفل» و«ويست سايد ستوري» لستيفن سبيلبرغ، فستعرض حصراً في صالات السينما لـ45 يوماً متتالية على الأقلّ.

يُشار إلى أن هذا القرار كان شديد الترقّب لأن الاستوديوهات العملاقة طرحت منذ فترة سلسلة من الإنتاجات الكبيرة، مثل «بلاك ويدو» و«جانغل كروز» و«كرويلا»، بشكل متزامن على «ديزني+» وفي دور السينما، ما حرم الصالات جزءاً من الإيرادات.

وقبل سنتين، كانت «ديزني» تنتج محتويات للسينما وللقنوات التلفزيونية، وباتت تتوجّه مباشرة إلى الجمهور عبر البثّ التدفقي.

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