دانيال كريج: عانيت شهرة جيمس بوند

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

اعترف الممثل البريطاني، دانيال كريج، أنه شعر بأنه «تحت الحصار بدنياً وفكرياً»، أثناء محاولته التعامل مع الشهرة الناجمة عن قيامه بدور «العميل الشهير جيمس بوند».

وكان كريج (53 عاماً) قد أصبح مشهوراً في أنحاء العالم، عقب أن جسد شخصية «العميل جيمس بوند» خلفاً للممثل بيرس بروسنان، ليظهر لأول مرة في فيلم «كازينو رويال» عام 2005.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن كريج قال في فيلم وثائقي يحمل عنوان «بيينج جيمس بوند» (أن تكون جيمس بوند): «إنه لم يكن مستعداً لهذه الدرجة من التدقيق عندما قبل القيام بالدور».

وقال: «حياتي الشخصية تأثرت كوني أصبحت مشهوراً فجأة. اعتدت أن أغلق الغرفة على نفسي وأغلق الستائر. لقد كنت تحت حصار بدني وفكري».

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