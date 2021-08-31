منتج فيلم «المهمة المستحيلة» يقاضي شركة التأمين

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

اتهمت دعوى قضائية رفعتها الشركة المنتجة لفيلم «المهمة المستحيلة» (ميشن إمبوسيبل)، أول من أمس، شركة التأمين بعدم سداد جميع تكاليف تعطل تصوير الفيلم بعد توقفه سبع مرات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت الدعوى المرفوعة من شركة باراماونت بيكتشرز أمام محكمة اتحادية أميركية في كاليفورنيا، إن تصوير الفيلم الذي يقوم ببطولته توم كروز تأجل أربع مرات في إيطاليا، وثلاث مرات في بريطانيا بين فبراير 2020 ويونيو الماضي.

وجاءت فترات التوقف بسبب إيجابية مسحات فيروس كورونا بين أفراد طاقم العمل أو التصوير، أو نتيجة للحجر الصحي أو الإغلاق المفروض في الدول التي جرى فيها تصوير الفيلم المصنف ضمن فئة أفلام الحركة.

وتتهم الدعوى شركة فيدرال للتأمين ومقرها إنديانا بخرق بنود العقد، قائلة إنها وافقت فقط على دفع خمسة ملايين دولار مقابل التوقف الأول. ولم ترد شركة التأمين على طلب للتعليق.

وفقد كروز، وهو أيضاً أحد منتجي الفيلم، أعصابه خلال التجهيز لفيلم «المهمة المستحيلة 7» في إنجلترا في ديسمبر الماضي بسبب خرق بروتوكولات كوفيد-19، إذ هدد بطرد أفراد طاقم العمل والممثلين الذين لم يأخذوا تلك البروتوكولات على محمل الجد.

ويعتبر فيلم «المهمة المستحيلة» أحد أكبر الاعمال التي انتجتها هوليوود، إذ حصد فيلم «المهمة المستحيلة.. فول أوت» الذي أنتج عام 2018 أكثر من 791 مليون دولار من شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.

وتعطلت العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية بسبب الوباء وأضافت تكلفة الفحوصات والاستعانة باستشاريين ومعدات الوقاية ملايين الدولارات إلى ميزانية تلك الأعمال.



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