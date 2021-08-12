حفل جوائز إيمي يخرج مرغماً إلى الهواء الطلق

المصدر: لوس أنجلوس ■ رويترز

تقرر إقامة حفل توزيع جوائز إيمي التلفزيونية في الهواء الطلق هذا العام، في أحدث عثرة تعترض الحفل بسبب المخاوف من جائحة فيروس كورونا.

وكان من المقرر في البداية أن يقام الحفل في 19 سبتمبر المقبل في لوس أنجلوس في قاعة مغلقة أمام جمهور محدود من المشاهير.

وقالت أكاديمية التلفزيون في بيان أول من أمس: «قررت أكاديمية التلفزيون وسي.بي.إس استضافة جميع الفعاليات في منطقة إيفنت ديك في لوس أنجلوس، خلف مسرح مايكروسوفت مباشرة».

وتقع منطقة إيفنت ديك في وسط مدينة لوس أنجلوس، وهي مساحة مفتوحة تضم منطقة تخييم كبيرة.

وأضاف البيان أن التغييرات جاءت بعد مناقشات مع خبراء الصحة والسلامة في لوس أنجلوس.

وأضاف أنه ستكون هناك حدود بالنسبة لأعداد المدعوين، بمن فيهم المرشحون لنيل الجوائز التي تُعد أعلى تكريم يقدمه التلفزيون الأميركي. وتابع المنظمون: «هذا يعني للأسف أن بعض المرشحين لن يتمكنوا من حضور حفل توزيع الجوائز هذا العام».

وأعادت لوس أنجلوس الشهر الماضي فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والشركات بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وفي حفل توزيع جوائز إيمي العام الماضي، انضم المرشحون لنيل الجوائز من جميع أنحاء العالم للحفل عبر شاشات الفيديو من منازلهم وحدائقهم.

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