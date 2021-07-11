فيلم عن حياة الدمية «باربي»

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

تعتزم الممثلة والمخرجة جريتا جيرويج إخراج فيلم جديد للممثلة مارجوت روبي يدور حول الدمية «باربي».

وكان قد تردد في وقت سابق أن جيرويج ستكتب السيناريو للفيلم، وهو مشروع مشترك مع شركة «وارنر برازرز» وشركة «ماتيل» التي تصنع الدمية باربي.

وخلال حوار لمجلة «فوغ» البريطانية، كشفت الممثلة الأسترالية روبي (31 عاماً) أن مشاركة جيرويج في الفيلم ستشمل الإخراج. وقالت مجلة «فارايتي» إن جيرويج وقعت رسمياً عقد إخراج الفيلم، وإن الإنتاج سيتم في وقت مبكر من العام المقبل في لندن.

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