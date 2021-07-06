«إف 9» يواصل صدارة إيرادات السينما الأميركية

المصدر: لوس أنجلوس ■ رويترز

حافظ فيلم الحركة والمغامرة (إف 9.. ذا فاست ساجا)، «السرعة والغضب 9»، على صدارة إيرادات السينما الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلاً 24 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

والفيلم بطولة فين ديزل وميشيل رودريجيز وجوردانا بروستر وجون سينا ومن إخراج جستن لين.

واحتل الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة «ذا بوس بيبي»، الذي يدور في إطار مغامرة كوميدية، المركز الثاني بإيرادات بلغت 17.36 مليون دولار خلال أول ثلاثة أيام من عرضه. والفيلم من بطولة أليك بولدوين وجيمس مارسدن وإيمي سيداريس ومن إخراج توم مكجراث.

وحل في المركز الثالث فيلم «ذا فوريفر بيرج»: «التطهير الدائم»، بإيرادات بلغت 12.75 مليون دولار.

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