«طرق سيئة» من أوكرانيا يفوز بجائزة «أسوان لأفلام المرأة»

المصدر: القاهرة ■ رويترز

فاز الفيلم الأوكراني «طرق سيئة»، للمخرجة نتاليا فوروزبيت، بجائزة أفضل فيلم طويل في الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، التي اختتمت مساء أول من أمس، بجنوب مصر.

بينما فازت الأرجنتينية، آنا كاتز، بجائزة أفضل إخراج عن فيلم «الكلب الذي لا يكف عن النباح»، وحصل دانيال كاتز على جائزة أفضل ممثل عن الفيلم ذاته.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى ماريا دي جيرولامو عن دورها في فيلم «فيرونيكا» من تشيلي، كما حصل ليوناردو أنطونيو على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم «تقديم» من البرتغال.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم «الجنة تحت أقدامي»، من تأليف وتصوير وإخراج الفلسطينية ساندرا ماضي.

وفي مسابقة «الأفلام القصيرة» فاز بالجائزة الفيلم الأميركي «الخطاب»، للمخرجة هاو هاو يان، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم التحريك «أين كنت» من إسبانيا.

وفي مسابقة «الفيلم المصري» ذهبت الجائزة إلى الفيلم التسجيلي «عاش يا كابتن» للمخرجة مي زايد، فيما منحت لجنة التحكيم جائزة أفضل فيلم يشجع على عمل المرأة إلى «من وإلى مير» للمخرجة ماجي مورجان.

وذهبت جائزة أفضل فيلم أورومتوسطي، المقدمة من الاتحاد الأوروبي، مناصفة إلى فيلمَي «حربي المفضلة» إنتاج لاتفيا والنرويج، و«آخر أيام الربيع» إنتاج هولندا وإسبانيا، فيما منحت لجنة تحكيم النقاد جائزتها لفيلم «شفق» من كوستاريكا.

وقال المدير الفني للمهرجان، الناقد أندرو محسن، في كلمة الختام: «في النهاية يجب ألا نغفل الدور الذي لعبه الجندي غير المجهول في هذا المهرجان، وهو جمهور أسوان الرائع».

وأضاف: «هذا الجمهور الذي ساعدنا في الحصول على العديد من الأفلام المهمة نتيجة وجوده الدائم في العروض، ما شجع صناع الأفلام على أن يخصّوا المهرجان بأفلامهم للوجود وسط هذا الجمهور الجميل».

وتابع: «أخيراً نترك هذه الدورة بين يديكم لتقييمها وتحليلها، للخروج بنتائج بالتأكيد ستساعد المهرجان على تقديم المزيد في دورته المقبلة».

أندرو محسن:

• «يجب ألا نغفل الدور الذي لعبه الجندي غير المجهول في هذا المهرجان، وهو جمهور أسوان الرائع».

• جائزة أفضل ممثلة ذهبت إلى ماريا دي جيرولامو، عن دورها في فيلم «فيرونيكا» من تشيلي.

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