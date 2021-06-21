فيلم عن لاجئ أفغاني يفوز بجائزة مهرجان «أنسي»

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

حصل فيلم الرسوم المتحركة «فلي»، أول من أمس، على جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان أَنسي الفرنسي.

ويتناول الفيلم قصة حقيقية عن هروب شاب أفغاني إلى الغرب، حيث أصبح الآن طالباً جامعياً في الدنمارك.

وقبل حصوله على الجائزة الكبرى لمهرجان الرسوم المتحركة الفرنسي، فاز فيلم المخرج الدنماركي جوناس بور راسموسن، الذي يتناول من خلال قصة الشاب الأفغاني ما يقاسيه المهاجرون عموماً من عنف خلال رحلة انتقالهم، بجائزة أفضل فيلم وثائقي أجنبي في مهرجان ساندانس السينمائي الأميركي في فبراير الماضي.

واختير الفيلم للمشاركة في دورة العام الماضي من مهرجان كان السينمائي العام الماضي، لكنها ألغيت بسبب «الجائحة».

وتنافست 10 أفلام تحريكية في المسابقة الرئيسة لمهرجان أَنسي الذي يعد الحدث الأهم لأفلام الرسوم المتحركة. أما فيلم «ماي ساني ماد» للمخرجة التشيكية ميكايلا بافلاتوفا الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم فيتعلق أيضاً بأفغانستان، ويتناول قصة تشيكية تغرم بأفغاني خلال اكتشافها البلد الذي دمرته الحرب.

ويُعد «أنسي» أول مهرجان سينمائي دولي يقام حضورياً في فرنسا منذ إعادة فتح الأماكن الثقافية، وقبل عودة مهرجان «كان» إلى جادة الكروازيت في يوليو المقبل.

• «ماي ساني ماد» حصد جائزة لجنة التحكيم.

• 10 أفلام تحريكية تنافست في المسابقة الرئيسة للمهرجان.

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