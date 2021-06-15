«برلين السينمائي» يُسلّم جوائزه بعد 3 أشهر من موعدها

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

سلمت اللجنة المنظمة لمهرجان برلين السينمائي (برلينالة) الجوائز للفائزين في المهرجان، أول من أمس، في جزيرة المتاحف بالعاصمة الألمانية برلين.

وكان قد تم الاعلان بالفعل عن الفائزين بجوائز برلينالة في مارس الماضي، ولكن بسبب الجائحة، لم يتسلموا جوائزهم إلا مساء الأحد، حيث أقيم الحفل في الهواء الطلق.

وفاز الفيلم الساخر «باد لاك بانجينج أور لوني بورن» للمخرج الروماني رادو جود بجائزة «الدب الذهبي». وتدور أحداث الفيلم حول مدرسة تقع في مشكلات بسبب فيلم غير أخلاقي.

كما تم منح عدد من جوائز الدببة الفضية، من بينها جائزة أفضل ممثلة في دور رئيس، والتي حصلت عليها الممثلة الألمانية مارن إيجرت عن دورها في الفيلم الكوميدي المأساوي «إيش بين داين مينش» (أنا إنسانك). وتلعب فيه دور عالمة تختبر إنساناً آلياً كشريك حياة.

وقالت إيجرت في حفل توزيع الجوائز: «أنا سعيدة».

وذهبت جائزة دب فضي إلى الفيلم الوثائقي «مستر باخمان آند هيز كلاس» (السيد باخمان وفصله) للمخرجة الألمانية ماريا سبيت. ويدور الفيلم حول فصل في مدرسة ألمانية ومعلمهم المتميز.

وبسبب الجائحة، اضطرت إدارة المهرجان إلى إعادة جدولة فعالياته. وتم تقسيم المهرجان في نسخته الـ71 إلى فعاليتين متباعدتين زمنياً، إحداهما أقيمت رقمياً للنقاد والخبراء في مارس الماضي، والثانية تقام خلال الفترة من 9 حتى 20 يونيو، حيث يتم عرض الأفلام للجمهور في أماكن مفتوحة.

• تقسيم المهرجان في نسخته الـ71 إلى فعاليتين متباعدتين زمنياً.

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