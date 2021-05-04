«ديمون سلير» يتصدّر إيرادات السينما الأميركية

المصدر: لوس أنجلوس ■ رويترز

تصدّر فيلم «ديمون سلير: موجن ترين» إيرادات السينما الأميركية متفوقاً على فيلم «مورتال كومبات» الذي حل في المركز الثاني. ومن المتوقع أن يحقق فيلم الرسوم المتحركة «ديمون سلير» في عطلة نهاية الأسبوع مبيعات بقيمة 6.4 ملايين دولار، بينما يتأخر فيلم الحركة والمغامرة والخيال العلمي «مورتال كومبات» بحصوله على 6.2 ملايين دولار بين يومي الجمعة والأحد. و«مورتال كومبات» بطولة لودي لين وجو تاسليم وتادانوبو أسانو، ومن إخراج سيمون ماكويد.

وحافظ فيلم الخيال العلمي والحركة «جودزيلا فيرساس كونج» (جودزيلا ضد كونج) على المركز الثالث، الذي حل به الأسبوع الماضي، بإيرادات بلغت 2.7 مليون دولار. والفيلم بطولة كايل تشاندلر وزانج زيي وميلي بوبي براون ومن إخراج آدم وينجارد.

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