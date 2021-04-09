«أليفيا».. فيلم «أنيميشن» لبناني أحداثة في 2053

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت Spring Entertainment، «أليفيا 2053»، فيلم انيميشن عربي بإنتاج لبناني موجّه للكبار، عبر منصّة «يوتيوب»، وتدور أحداث الفيلم الروائي الطويل عام 2053 في جمهورية «أليفيا»، بلد عربي خيالي.

الفيلم الذي تبلورت فكرته على يد المؤلّف ربيع سويدان، ووضع لمساته الإخراجية المخرج جورج أبومهيا، يسرد تداخل غير متوقع لمصير ثلاث شخصيات تتسابق مع الزمن للكشف عن مصدر هجوم إلكتروني اخترق الجهاز الأمني الأكثر تطوّراً، في نظام يُعدّ من أكثر الأنظمة استبداداً في التاريخ.

يتميّز الفيلم بتجربة رقميّة فريدة من نوعها، حيث يتيح للمشاهد الانغماس والإبحار في عالم أليفيا الخيالي في عام 2053 ، من خلال الموقع الإلكتروني www.alephia.xyz.

ويُعدّ «أليفيا 2053» أول فيلم أنيميشن والوحيد باللغة العربية الذي يتخيل مستقبلاً افتراضياً. يقول المنتج التنفيذي وصاحب الفكرة ربيع سويدان: «كبرنا وترعرعنا بين كتب الرسوم المتحركة، ووسط عالم مليء بالفوضى، ما دفعنا إلى استخدام الأنيميشن وسيلةً للتعبير عن واقعنا، تعاونا مع مواهب لبنانية متميزة من أجل إنتاج عملٍ استثنائي لمنطقة الشرق الأوسط، وقد تمكّن الفيلم في غضون خمسة أيام من إطلاقه، أن يحصد أكثر من 1.2 مليون مشاهدة، على أمل أن نكون قد سجلنا خرقاً في هذا المجال».

ويوضح الرسّام والمخرج، جورج أبومهيا، أن «الرسوم التوضيحية التي حدّدت مسار الفيلم، ترتكز على خلق شخصيات يسهل تحريكها، كما استخدام خلفيات مرنة يمكن التعامل معها في كل مراحل الإنتاج، من دون المساس بالفكرة والتصميم»، مشيراً إلى أنه تجنّب «الأنماط البصرية المعتادة من أجل تقديم عمل نموذجي قادر على جذب المشاهد».

وقال المنتج التنفيذي، مروان حرب: «أردنا كسر الأسلوب النمطي لإنتاج أفلام الأنيميشن، وعلى عكس إنتاجات الرسوم المتحركة الضخمة الأخرى في الشرق الأوسط، انبثق (أليفيا 2053) من إبداعات مواهب محلية، فإن تصميم الشخصيات والرسومات وجزءاً من الرسوم المتحركة الخاصّة بالفيلم، أتت ثمرة جهود عدد من الموهوبين اللبنانيين، من بينهم كريم خنيصر في الإبداع الموسيقي وتصميم الصوت».

- يتيح الفيلم تجربة رقميّة فريدة، والإبحار في عالم «أليفيا» الخيالي.

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