الأقصر للسينما الإفريقية يستعرض ملصقات أفلام الروّاد

المصدر: الأقصر - د.ب.أ

يستعرض مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، خلال نسخته العاشرة المقرر انطلاقها اليوم، مجموعة من ملصقات أفلام عدد من روّاد السينما المصرية.

وقال رئيس المهرجان، السيناريست سيد فؤاد، إن «معرض الملصقات يشرف على إقامته حسين بكر، وهو من أهم الشخصيات التي عملت في مجال الفوتوغرافيا بالسينما المصرية، يضم أفيشات أفلام المكرّمين في النسخة العاشرة من المهرجان، وهم: مديحة يسرى، محمود يس، محمود المليجي، سمير صبري، ومحيي إسماعيل».

ولفت فؤاد إلى أن المهرجان أصدر هذا العام مجموعة من الإصدارات السينمائية، بينها كتاب «دوستويفسكي.. والسينما المصرية» لسامح فتحي، و«مديحة يسري.. جميل وأسمر» لمحمد محمد مستجاب، وتقديم طارق الشناوي.

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