نجمات بالحجاب لأسباب درامية

المصدر: نجلاء سليم ■القاهرة

يبدو أن إطلالة عدد من النجمات في شهر رمضان ستكون بالحجاب، ولكن لأسباب درامية ضمن أحداث المسلسلات التي يجري تحضيرها لتكون جاهزة للسباق الدرامي الرمضاني.

أولى النجمات اللاتي سيرتدين الحجاب ضمن دراما رمضان النجمة منى زكي، التي تلعب بطولة مسلسل «لعبة نيوتن» الذي كان يحمل اسم «تقاطع طرق» وتم تغييره أخيراً، وطرح مخرج المسلسل تامر محسن، صوراً لمنى زكي مرتدية الحجاب.

والفنانة رانيا يوسف ستظهر بالحجاب ضمن أحداث مسلسل «كل ما نفترق» مع الفنانة ريهام حجاج، وآيتن عامر، وعمرو عبدالجليل والكثير من النجوم، ويدور في إطار تشويقي عن عودة فتاة من الموت في إحدى مناطق الصعيد.

والفنانة درة فاجأت الجميع بطرح صورة لها بالحجاب ضمن أحداث مسلسل «بين السما والأرض» الذي تلعب بطولته مع هاني سلامة، ويسرا اللوزي، ونجلاء بدر وأحمد بدير، وتجسد درة الدور الذي اعتذرت عنه الفنانة غادة عادل قبل أيام قليلة من التصوير.

وليست درة وحدها التي ترتدي الحجاب في المسلسل بل أيضاً الفنانة الشابة ندى موسى التي تجسد شخصية فتاة تُدعى «كريمة».

أغرب المفاجآت التي تخص ارتداء غطاء الرأس ظهور النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ضمن بعض حلقات مسلسلها الرمضاني المقبل «2020»، ويشاركها البطولة: قصي خولي وخالد السيد وليليان نمري.

وفي مسلسل «لحم غزال» بطولة النجمة غادة عبدالرازق ترتدي غادة الحجاب في بعض الحلقات، وظهرت على «بوستر» المسلسل وهي تضع «ايشارب» على رأسها، وكذلك تفعل الفنانة مي سليم، في المسلسل نفسه، وهو من تأليف إياد إبراهيم، ومن إخراج محمد أسامة، وتدور أحداث المسلسل في قالب اجتماعي، ويتم تصوير المسلسل حالياً في لبنان.

ومن خلال أحداث مسلسل «موسى» تظهر الفنانة عبير صبري مرتدية غطاء للرأس بشكل دائم، حيث تجسد شخصية امرأة صعيدية ومتزوجة من الفنان رياض الخولي، وتعيش في الصعيد، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

وتظهر الفنانة الشابة تارا عماد في رمضان 2021 بغطاء رأس في أكثر من عمل، مثل مسلسل «موسى» مع محمد رمضان، ومسلسل «قابل للكسر»، حيث تلعب شخصية شقيقة نيللي كريم المحجبة التي تسيطر عليها مشاعر سوداء من حقد وكراهية وشر.

أمّا الممثلة السورية نسرين طافش، فأجبرها مسلسل «المداح» مع حمادة هلال، الذي تلعب من خلاله شخصية «رحاب» أن ترتدي الحجاب طوال ظهورها في مشاهدها بالمسلسل تقريباً، وتجسد دور زوجة حمادة هلال.

وتجسد الفنانة روجينا أول بطولة مطلقة لها في الدراما، من خلال مسلسل «بنت السلطان»، وتمر في المسلسل بمراحل عدة، منها مرحلة ترتدي فيها الحجاب في بعض الحلقات، والمسلسل يشارك في بطولته باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازي ونهى صالح وغيرهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news