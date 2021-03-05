فيلم روماني ساخر يفوز بجائزة "برلين السينمائي"

المصدر: برلين -د ب أ

فاز الفيلم الساخر "باد لاك بانجينج أو لوني بورن" للمخرج الروماني رادو جود بجائزة "الدب الذهبي" التي يمنحها مهرجان برلين السينمائي الدولي لأفضل فيلم، حسبما أعلن المهرجان في برلين اليوم. ويدور الفيلم حول امرأة تقع ضحية الإبتزازعلى الإنترنت.

ولدى الإعلان عن الجائزة، وصف نافاد لابيد، المخرج الإسرائيلي وعضو لجنة التحكيم المكونة من ستة أعضاء في برليناله، الفيلم بأنه "عمل فني خالد"، مضيفا أن الفيلم سلط الضوء على"لحظتنا الحالية في الوقت المناسب". والفيلم كان ضمن 15 فيلما تتنافس على جوائز البرليناله المرموقة، بما في ذلك جائزة الدب الذهبي.

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