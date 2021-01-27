معهد الفيلم الأميركي يختار أفضل أعمال 2020

المصدر: لوس أنجلوس ■رويترز

أعلن معهد الفيلم الأميركي، أول من أمس، قائمته لأفضل 10 أفلام لعام 2020، منها خمسة يشارك فيها ممثلون معظمهم من غير البيض، وتتناول قضايا عرقية.

وتشمل القائمة الفيلم الدرامي «دا 5 بلادز» للمخرج سبايك لي، وآخر أعمال الممثل الراحل تشادويك بوزمان «قاع ماريني الأسود» أو «ما رينيز بلاك بوتوم»، وكذلك فيلم «ليلة في ميامي» أو «وان نايت إن ميامي»، الذي يدور حول لقاء في عام 1964 جمع بين كاسيوس كلاي وسام كوك ومالكوم إكس وجيم براون، وهم من أبرز الرموز الأميركية من أصل إفريقي. ومن المقرر الإعلان عن ترشيحات جوائز غولدن غلوب الأسبوع المقبل. وستُعلن ترشيحات جوائز أوسكار في 15 مارس المقبل.

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