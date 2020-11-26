السينما المصرية 2021 تحمل شعار عودة الكبار

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

يحمل موسم سينما 2021 في مصر شعار موسم عودة الكبار، حيث سيشهد هذا الموسم رجوع كثير من النجوم الكبار الغائبين منذ سنوات، مثل النجم يحيى الفخراني، المتغيب عن السينما منذ 22 عاماً، وأيضاً الزعيم عادل إمام، الغائب منذ ما يقرب من 11 عاماً، كما ستعود ليلى علوي، ويسرا، وإلهام شاهين، وخالد الصاوي، وداليا البحيري.

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