انفجار مرفأ بيروت محور 15 فيلماً قصيراً على الإنترنت

المصدر: بيروت ■أ.ف.ب

بعد شهرين على الكارثة التي ألمّت ببيروت، تقدّم منصّة «شاهد VIP» للبثّ التدفّقي 15 عملاً قصيراً عن مآس خلّفها انفجار المرفأ، في خطوة أثارت جدلاً منذ إطلاقها. وتعرّضت هذه المبادرة للانتقاد، إذ اعتبر البعض أن من المبكر جداً عرض صور تنكأ الجراح في بلد لايزال تحت وقع الصدمة. غير أن هذا المشروع الذي يحمل اسم «بيروت 6:07»، وهي الساعة التي وقع فيها الانفجار في مرفأ العاصمة في الرابع من أغسطس، أبصر النور «لتكريم الضحايا»، على ما يقول المخرج مازن فياض. شارك في المشروع 15 مخرجاً أعدّوا أفلاماً مدّة كلّ منها 10 دقائق تقريباً، تروي، من خلال شخصيات ومواقف متعدّدة، مآسي خلّفها الانفجار. وأتت الآراء متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أثار شريط ترويجي استنكاراً، وكتبت إحدى مستخدمات «إنستغرام»: «لم يمض بعد ثلاثة أشهر على سقوط الضحايا والناس لايزالون مفجوعين..فهل تظنّون فعلاً أنه الوقت المناسب لإعداد سلسلة أفلام عن مآسينا؟». وقالت أخرى «تجعلوننا نعيش مجدداً أهوالاً نحاول تناسيها».

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