بالصور.. مهرجان الجونة السينمائي كامل العدد بالنجوم

المصدر: القاهرة - وكالات

انطلقت اليوم السبت عروض اليوم الأول لمهرجان الجونة السينمائي، فى نسخته الرابعة، بتقديم 12 فيلماً ما بين روائي ووثائقي طويل.

وبدأت فعاليات المهرجان أمس الجمعة بحفل الافتتاح الذى حضره عدد كبير من النجوم والنجمات المصريين والعرب والأجانب. وأقيم حفل الافتتاح بالمسرح المكشوف لمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة الذي شيد حديثاً بالمنتجع السياحي المطل على البحر الأحمر بحضور عدد كبير من نجوم السينما منهم اللبنانية ستيفاني صليبا، والسورية كندة علوش والسوري جمال سليمان، والمغربية ميساء مغربي، والتونسية عائشة بن أحمد، والأردني منذر رياحنة، وليلى علوي ويسرا وإلهام شاهين ولبلبة وأحمد السقا وخالد النبوي وياسمين صبري من مصر.

وشمل الحفل فقرات فنية منها أغنية للبناني رامي عياش بعنوان «دقي يا مزيكا» وأخرى أدتها مغنية الأوبرا فرح الديباني باللغتين الفرنسية والعربية تحية للفنانين الذين رحلوا في 2020 بعنوان «قصة حب» إضافة لفقرة رقص استعراضي من وحي أعمال الراحل محمود رضا.

وكرم المهرجان في الافتتاح الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو ومصمم المناظر المصري أنسي أبو سيف بجائزة «الإنجاز الإبداعي» فيما حصل الممثل الفرنسي الأميركي من أصل مغربي سعيد تغماوي على جائزة عمر الشريف.

ويعرض فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فيلم الافتتاح «الرجل الذي باع ظهره» للتونسية كوثر بن هنية، وهو فيلم تونسى، فرنسى، بلجيكى، سويدى، ألماني، سعودى.

وتدور أحداث الفيلم حول «سام» الشاب السوري الحساس العفوي، الذى فر إلى لبنان، هرباً من الحرب في بلاده، دون أن يحصل على إقامة رسمية، ويتعثر «سام» في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته عبير.

ويختتم المهرجان فى 31 الجاري، ويعرض قرابة 65 فيلما من 42 دولة حول العالم.



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