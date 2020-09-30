«السينما» تعود إلى حديقة أم الإمارات مجدداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت حديقة أم الإمارات عن إعادة افتتاح فعالية «سينما في الحديقة»، لتقديم مجموعة من عروض الأفلام، إذ يمكن لهواة الأفلام الاستمتاع بتجربة مميزة برفقة عائلاتهم وأصدقائهم.

واعتباراً من بعد غدٍ، سيتم تقديم مجموعة جديدة من الأفلام الأكثر رواجاً في الهواء الطلق، ضمن «حديقة الأطفال».

وتستمر فعاليات هذا الموسم من «سينما في الحديقة» حتى شهر أبريل المقبل، وتتضمن مجموعة من الأفلام المفضلة لدى جميع أفراد العائلة، منها: «علاء الدين»، و«مسحور»، وماوكلي»، وغيرها الكثير من العروض المميزة خلال شهر أكتوبر. وفي نوفمبر المقبل، تعرض الحديقة مجموعة من الأفلام الكلاسيكية، مثل: «شريك»، و«جامعة الوحوش»، و«دكتور دوليتل». ويحمل شهر ديسمبر مزيداً من المتعة والتشويق مع مجموعة من الأفلام الشهيرة، بما فيها: «شريك تيل»، و«هاري بوتر»، و«سجين أزكابان»، و«فروزن»، وغيرها. وحرصاً على سلامة رواد الأفلام خلال استمتاعهم بهذه التجربة العائلية، سيتم تطبيق إجراءات السلامة التي تلتزم بها الحديقة، منذ أن أعادت فتح أبوابها، بحيث يسمح بجلوس أربعة أشخاص كحد أقصى في كل قسم، ويجب على الزوار وضع الكمامات، والالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي، طوال مدة عروض الأفلام.

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