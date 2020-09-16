مهرجان بوسان السينمائي يعدّل برنامجه بسبب «كورونا»

المصدر: سيؤول - أ.ف.ب

اضطر مهرجان بوسان الدولي للسينما في كوريا الجنوبية إلى تعديل برنامجه بسبب وباء «كوفيد-19».

ويستقطب عادة أكبر مهرجان للسينما في آسيا عدداً كبيراً من النجوم، يأتون من آسيا ومناطق أخرى في العالم لتمضية 10 أيام في المدينة الساحلية.

ويعقد مهرجان بوسان الدولي للسينما عادة في مطلع أكتوبر، ويقام هذه السنة من 21 إلى 30 أكتوبر، وفق بيان منظّميه الذين أشاروا إلى إلغاء كلّ الفعاليات في الهواء الطلق وكلّ الحفلات.

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