«برلين السينمائي» يُلغي الفوارق بين النساء والرجال

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) أمس، أنه ابتداءً من العام المقبل ستكون جوائزه الخاصة بالأداء محايدة وعادة بين الرجال والنساء.

ويعتزم المهرجان تسليم جوائز أفضل أداء تمثيلي بطولي وأفضل أداء تمثيلي مساعد من دون تمييز بين الممثلين والممثلات.

وقال مديرا المهرجان ماريته ريسنبيك وكارلو خاتريان: «نعتقد أن عدم فصل الجوائز في مجال التمثيل على أساس الجنس هو إشارة إلى وعي أكثر حساسية تجاه النوع الجنسي في صناعة السينما».

وعلى الرغم من الجائحة سيُقام المهرجان في فبراير المقبل كـ«حدث مادي»، بحسب بيانات المنظمين. وأضاف المنظمون أنه سيُجرى توفير أكبر قدر ممكن من العناية لضمان سلامة جميع الضيوف.

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