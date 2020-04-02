منافس «نتفليكس» وصل إلى المنطقة.. «ديزني+» متاحة بـ 35 درهماً

المصدر: دبي - رويترز

اعتباراً من التاسع من الشهر الجاري، سيصبح محتوى ديزني+ الذي تقدمه شركة والت ديزني متاحاً للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر خدمات التلفزيون المدفوع في المنطقتين، وخدمة البث على الإنترنت التي تقدمها «أو.إس.إن».

وقال الرئيس التنفيذي لشبكة أو.إس.إن، باتريك تيليو، إن الشبكة، ومقرها دبي، وقعت اتفاقاً «طويل الأمد» لحقوق التوزيع الحصرية، لكنه أحجم عن كشف تفاصيل أخرى.

وستصبح البرامج الأصلية لـ«ديزني+»، بما في ذلك المسلسل الناجح «الماندلوري» (ذا ماندالوريان)، متاحة عبر خدمات التلفزيون المدفوع والبث عبر الإنترنت التي تقدمها أو.إس.إن في 17 سوقاً إقليمية، تشمل الإمارات ومصر والسعودية ولبنان. وتبلغ التكلفة الشهرية لخدمة البث عبر الإنترنت 9.50 دولارات (نحو 35 درهماً).

وقالت «أو.إس.إن» إنها ستكون أول مرة يجري فيها توزيع محتوى لـ«ديزني+»، وهي خدمة والت ديزني للبث عبر الإنترنت، عبر طرف ثالث.

ومن المرجح أن تزيد الصفقة من التنافس مع «نتفليكس» على سبيل المثال التي لها وجود إقليمي قوي.

