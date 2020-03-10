ألمانيا تدعم دور العرض السينمائي بـ17 مليون يورو

المصدر: برلين - د.ب.أ

تعتزم وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الثقافية، مونيكا جروترز، دعم دور العرض السينمائي في ألمانيا بنحو 17 مليون يورو. وأعلنت جروترز، أمس، في برلين أنه سيكون بإمكان دور العرض السينمائي طلب أموال مساعدات على الفور لتحديث تقنياتها على سبيل المثال أو جعل مبانيها صديقة للبيئة على نحو أكبر.

وذكرت جروترز أيضاً أن المناطق الريفية بحاجة إلى أماكن للتلاقي والتبادل الثقافي. ويستهدف «برنامج المستقبل لدور العرض السينمائي» دور العرض في المناطق الصغيرة التي لا يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة. كما سيُجرى دعم دور العرض في المدن الكبيرة إذا كانت تستوفي معايير ثقافية محددة.