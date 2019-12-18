هوليوود تحتفي بمسك ختام أفلام «حرب النجوم»

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

اجتمعت روبوتات ملونة ورواد فضاء يرتدون الدروع مع شخصيات بارزة من هوليوود، أول من أمس، في افتتاح العرض الأول على مستوى العالم لأحدث أفلام سلسلة حرب النجوم، فيلم ‭»‬ذا رايز أوف سكايووكر»، وهو الفيلم التاسع والأخير في هذه السلسلة من أفلام الخيال العلمي.

وأغلقت شركة والت ديزني مجموعة مبانٍ كاملة في وسط هوليوود لاستضافة العرض الأول للفيلم المقرر أن يبدأ عرضه للجمهور على مستوى العالم غداً.

وقاد أشخاص يلوحون بسيوف مضيئة الحضور، ومن بينهم نجما سلسلة حرب النجوم ديزي ريدلي ومارك هاميل، على البساط الأزرق، تحت خيمة ضخمة مصممة على شكل حظرة لسفن الفضاء تحت قبة سماوية تتلألأ فيها النجوم.

وحضر النجم هاريسون فورد، الذي مثل شخصية هان سولو التي ماتت في فيلم «ذا فورس أويكنز» عام 2015. وحضر العرض كذلك نجوم لم يشاركوا في الفيلم الأخير، منهم المخرج ستيفن سبيلبرغ، والمخرج سبايك لي، والممثلة فرانسيس مكدورماند.