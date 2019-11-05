«المدمر» ‬يتصدر إيرادات السينما الأميركية

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

تصدر فيلم الحركة والمغامرة «المدمر: المصير المظلم» إيرادات السينما الأميركية، محققاً 29 مليون دولار، خلال الأسبوع الأول من عرضه، والفيلم بطولة أرنولد شوارزنيغر وليندا هاميلتون ونتاليا رايز وماكنزي ديفيس، ومن إخراج تيم ميلر.

وتراجع فيلم الحركة والجريمة «الجوكر» من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع، مسجلاً 14 مليون دولار. كما فيلم المغامرات «ماليفيسنت: عاشقة الشر» من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع، محققاً إيرادات 12.2 مليون دولار. والفيلم بطولة أنجلينا جولي وإيلي فانينج.

واحتل فيلم المغامرة والسيرة الذاتية الجديد «هارييت» المركز الرابع، بإيرادات بلغت 12 مليون دولار.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة «عائلة آدامز» من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع، محققاً إيرادات بلغت 8.5 ملايين دولار.