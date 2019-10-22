«مسترس أوف إيفل» يزيح «جوكر» من الصدارة

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

بعد أسابيع عدة من تصدر شباك التذاكر، تراجع فيلم «جوكر» إلى المرتبة الثانية بعد فيلم «ماليفيسنت: مسترس أوف إيفل»، الذي تصدر إيرادات دور السينما الأميركية. وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته أنجيلينا جولي وإيلي فانينغ وهاريس ديكنسون، إيرادات بلغت 36 مليون دولار. وتراجع إلى المركز الثاني فيلم الجريمة والإثارة «جوكر»، الذي يشارك في بطولته خواكين فينيكس وروبرت دي نيرو وزازي بيتز. وجاء في المركز الثالث فيلم المغامرة والرعب «زومبيلاند 2: دابل تاب». واحتل المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة والكوميديا «ذا أدامز فاميلي»، محققاً إيرادات بلغت 16.05 مليون دولار. وفي المركز الخامس جاء فيلم الخيال العلمي «جيميناي مان»، محققاً إيرادات بلغت 8.5 ملايين دولار.