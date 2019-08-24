«بعلم الوصول» على شاشة «تورنتو السينمائي»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

يشارك فيلم «بعلم الوصول» للمخرج هشام صقر في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي

الذي ينظم في الفترة من 5 - 15 سبتمبر المقبل في كندا.

ويعرض الفيلم ضمن مشاركته في قسم «اكتشاف» الذي يسلط الضوء على المخرجين الواعدين ومستقبل السينما العالمية.

ويحكي الفيلم قصة هالة التي تعاني الخوف من الهجر منذ أن توفي والدها وهي في الـ18 من العمر، وهذا ما يجعلها تلجأ إلى الانتحار أكثر من مرة.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنانون: بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان ولبنى عسل ورفل عبدالقادر، وتشارك في إنتاجه شركتا فيلم كلينك لمحمد حفظي وWhite Feather لهشام صقر.

يشار إلى أن الفيلم سيعرض في المهرجان للمرة الأولى في السادس من سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى عرضين آخرين، في السابع و15 من الشهر نفسه.