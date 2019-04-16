«شازام» يواصل تصدر إيرادات السينما الأميركية

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

تصدر فيلم الأكشن والمغامرة والكوميديا والفانتازيا «شازام» إيرادات دور السينما الأميركية، للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما. وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من زكاري ليفي ومارك سترونج ودجيمون هونسو، إيرادات بلغت 14ر25 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني فيلم الفانتازيا والكوميديا «ليتل»، الذي يشارك في بطولته ريجينا هول وإيسا راي، بإيرادات بلغت 499ر15 مليون دولار.

وحل في المركز الثالث فيلم الأكشن والفانتازيا والمغامرة «هيل بوي»، الذي يشارك في بطولته كل من مارك ستانلي وبرايان جليسون وديفيد هاربر وميلا جوفوفيتش، بإيرادات بلغت 015ر12 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الرابع فيلم الرعب والإثارة «بيت سيماتري»، الذي يشارك في بطولته جيسون كلارك وآيمي سيميتز وجون ليثجو، بإيرادات بلغت 10 ملايين دولار. واحتل المركز الخامس فيلم الفانتازيا والمغامرة «دامبو»، بإيرادات بلغت 186ر9 ملايين دولار.