17 فيلماً تتنافس على الدب الذهبي لـ«مهرجان برلين»

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشف رئيس مهرجان برلين السينمائي ديتر كوسليك، أمس، عن تفاصيل برنامج المهرجان في نسخته الـ69، التي ستكون آخر نسخة يشرف عليها بعدما شغل هذا المنصب لمدة 18 عاماً.

ويتنافس 17 فيلماً على أبرز جوائز المهرجان وهي جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم.

ويسلم كوسليك مهام منصبه كرئيس لأكبر مهرجان سينمائي في العالم العام المقبل للإيطالي كارلو شاتريان، الذي يترأس المهرجان السينمائي في لوكرانو.

وقام كوسليك خلال توليه مهام منصبه بأعمال توسعية، شملت إضافة أقسام تهدف لتعزيز صناعة الأفلام الناطقة باللغة الألمانية، وإنشاء صندوق لتمويل السينما في المناطق التي تواجه صعوبة في تمويل الأفلام، بالإضافة إلى تدشين مبادرة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الإنتاج السينمائي.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات مهرجان برلين في السابع من فبراير المقبل وتستمر 10 أيام.