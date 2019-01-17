140 فيلماً في 9 أيام على شاشات «منصّة الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة الشارقة للفنون عن برنامج الدورة الافتتاحية لمنصة الشارقة للأفلام، الذي ينطلق غداً، ويتضمن عرض 140 فيلماً، على مدار تسعة أيام، في أربعة مواقع بالشارقة وهي: سينما سراب المدينة، سينما الحمراء، معهد الشارقة للفنون المسرحية، وقاعة إفريقيا.

وقالت رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، الشيخة حور القاسمي: «جاء هذا البرنامج امتداداً لاهتمام مؤسسة الشارقة للفنون، وبينالي الشارقة، بدعم الفنانين العاملين بالأفلام منذ عام 2003، سواء عبر التكليفات أو منح الإنتاج، إذ ضمّن قيّمو بينالي الشارقة عروض أفلام وأعمال فيديو عبر دوراته المتعاقبة، وقد تعاظم حضور الفيلم في الدورات الأخيرة للبينالي وبرامج المؤسسة الموازية، إذ تم إنشاء المؤسسة لسينما سراب المدينة في الهواء الطلق 2013».

وأضافت: «تأتي منصّة الشارقة للأفلام تعزيزاً لتنامي أهمية السينما في مشروعات المؤسسة، ولتصبح أحد البرامج السنوية التي تعمل على دعم إنتاج الأفلام في الإمارات والمنطقة، وتوفير منصّة مهمة لصانعي الأفلام المكرّسين والناشئين، كما ينقسم البرنامج إلى ثلاثة مكونات رئيسة تتضمن عروض أفلام مقيّمة وجوائز، وجلسات حوارية وورش العمل، ومنحة إنتاج للأفلام القصيرة».

وتقدم المنصّة في دورتها الأولى 23 برنامجاً لعروض الأفلام، وما يزيد على 30 عرض أول على المستوين العالمي والإقليمي، وتشمل أفلاماً روائية، وتجريبية، ووثائقية طويلة وقصيرة. وتفتتح برنامجها بعرض الفيلمين الإماراتيين الفائزين بمنحة منصّة الشارقة للأفلام، وهما: «ليمون» للمخرج عبدالرحمن المدني، و«مريم» للمخرج محمد الحمادي.

كما ستشهد المنصّة، التي تنظم برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، العرض العالمي الأول لفيلم «مساحات الاستثناء» (2018)، من إخراج مات بيترسون ومالك رسامني، بعد غد في سينما سراب المدينة بمنطقة المريجة.

حور القاسمي:

«البرنامج يأتي امتداداً لاهتمام مؤسسة

الشارقة للفنون، وبينالي الشارقة، بدعم الفنانين

العاملين بالأفلام».