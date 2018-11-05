وقف عرض «الصياد القاتل» في روسيا

المصدر: موسكو - رويترز

أنحت روسيا باللوم على البيروقراطية، وليس الرقابة، في قرار وقف عرض أحد أفلام هوليوود، الذي يتناول قصة خيالية عن جنود أميركيين ينقذون رئيساً روسياً من انقلاب في الكرملين.

وكان من المقرر أن يعرض فيلم الإثارة «الصياد القاتل» (هانتر كيلر)، في دور السينما بروسيا، في أول نوفمبر الجاري، ولكن تم الإلغاء، ما دفع منتقدي الكرملين إلى القول إن الرقابة منعت عرضه لأن قصته تقوض صورة الرجل القوي للرئيس فلاديمير بوتين.

وكانت روسيا قد حظرت، العام الماضي، عرض فيلم الكوميديا السوداء «موت ستالين»، بعد أن قال مسؤولون إن تصوير وجود صراع داخل الكرملين في أعقاب وفاة الزعيم السوفييتي، ينم عن عدم احترام لضحايا حملات تطهير ستالين. ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن وزارة الثقافة، قولها إن الفيلم لم يحصل على موافقة لأنه لم تقدم نسخة منه لأرشيف الأفلام الروسي. وتتناول قصة الفيلم مؤامرة يقوم خلالها وزير الدفاع الروسي باحتجاز الرئيس رهينة. والفيلم بطولة جيرارد بتلر وجاري أولدمان.