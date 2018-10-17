لغز الماسة الضائعة يكافئ مكتشفي الأسرار بوسام خاص

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في إطار حرصه على توفير بيئة ترفيهية وتوعوية مبتكرة للأطفال، يخصص مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، الذي تنظمه مؤسسة «فنّ»، بالتعاون مع قناة «ماجد» التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، منصة «لغز الماسة الضائعة - فريق البحث الجنائي»، التي تتيح لزوار المهرجان من الصغار أن يعيشوا تجربة شائقة في البحث عن ألماسة مفقودة، وما أن يدخل الأطفال غرفة اللغز، وهي عبارة عن متاهة مصممة على شكل قمرة سفينة تحتوي على مجسمات ونثريات تحاكي غرفة الهروب الشهيرة، حتى يبدأوا شقّ طريقهم نحو اكتشاف اللغز الغامض، الذي يرشدهم إلى الألماسة التي سرقها قرصان، من خلال أوراق يحملونها معهم بمثابة مفاتيح للوصول والعثور على ضالتهم. وخلال الرحلة الشيقة يتعرف الأطفال على واحدة من الأساليب الترفيهية والتعليمية الخاصة بالبحث عن الألماسة، من خلال الاعتماد على مستوى الذكاء والفطنة التي يتحلون بها، مستخدمين بذلك أدوات بسيطة تخولهم الغوص في الغرفة السحرية، واكتشاف أسرارها الغامضة، ليحظى الفائز في النهاية على وسام فريق البحث الجنائي الخاص.