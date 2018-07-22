تيلور سويفت تستعد لدور القطة الحمراء في فيلم «كاتس»

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

ذكرت مطبوعتان فنيتان أن الاختيار وقع على المغنية تيلور سويفت، للمشاركة في فيلم مأخوذ عن مسرحية «كاتس» أو «القطط» الموسيقية، وهو سيكون أكبر دور سينمائي تلعبه نجمة موسيقى البوب حتى الآن.

وقالت مجلة فارايتي، ومجلة هوليوود ريبورتر، إن سويفت البالغة من العمر 28 عاماً، وصاحبة أغنية «لوك وات يو ميد مي دو»، أو (انظر لما جعلتني أفعله)، ستشارك في بطولة الفيلم مع المغنية والممثلة جنيفر هدسون، الحائزة «أوسكار»، ومقدم البرامج الحوارية جيمس كوردن، والممثل البريطاني المخضرم إيان مكيلين.

عرضت مسرحية «القطط»، للمؤلف آندرو لويد ويبر، لأول مرة في لندن عام 1981، وهي مقتبسة من كتاب لقصائد تي.إس إليوت، وعرضت المسرحية مراراً في أنحاء العالم.

ولعبت سويفت أول دور تمثيلي عام 2010، من خلال مشاركتها في الفيلم الرومانسي الكوميدي «فالانتاينز داي» أو «عيد الحب». وهي حائزة جائزة غرامي 10 مرات، وحقق ألبومها «ربيوتيشن» أو «شهرة» أعلى مبيعات عام 2017.

وقالت مجلة هوليوود ريبورتر إنه من المتوقع أن تلعب هدسون دور غريزابلا، وهي الشخصية التي تغني الأغنية الشهيرة «ميموري» أو «ذكريات» في العرض المسرحي.

وأضافت أن سويفت مرشحة لدور القطة الحمراء اللعوب بومبالورينا، بينما سيلعب مكيلين دور زعيم القطط المسن أولد ديوترونومي.