عملية «نحت خصر» تودي بحياة بلوجر شهيرة

أثارت وفاة بلوجر عراقية شهيرة بعد خضوعها لعملية تجميلية لنحت الجسم بل أيام موجة واسعة من الصدمة والحزن بين متابعيها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للصحف العراقية المحلية، توفيت البلوجر العراقية آية الياباني في المستشفى نتيجة مضاعفات صحية خطيرة عقب خضوعها لعملية نحت الخصر.

وهذه العملية لم تكن العملية الأولى للبلوجر آية بل قامت قبلها بإجراء عمليات تجميلية سابقة، كانت تمر تلك العمليات بسلام ونجاح كبير.

وبعد الإعلان عن وفاة البلوجر آية ،ظهرت تساؤلات كثيرة تتحدث عن البلوجر وما هي أسباب رحيلها خاصة أنها مازالت شابة ولم تبلغ من العمر سوى 26 عام.

والقت الواقعة الضوء على المخاطر المحتملة للإجراءات التجميلية وأهمية التوعية بالآثار الجانبية والمضاعفات التي قد تصاحب مثل هذه العمليات.

وآية الياباني حظيت آية بلقب اليابانية نظرا لتشابه ملامحها مع الآسيويين، واشتهرت في منصات التواصل الاجتماعي خاصة منصة تيك توك وتعتبر من الشخصيات البارزة والمؤثرة بين بلوجر العراق، وتمتلك أكثر من 34 ألف متابع كما قد حصدت حوالي 68.4 ألف إعجاب.