وفاة أغنيش كيليتي أكبر بطلة أولمبية في العالم عن 103 أعوام

توفيت أكبر بطلة أولمبية في العالم المجرية أغنيش كيليتي عن 103 أعوام في مستشفى بودابست بالعاصمة المجرية، وذلك وفقاً لما أفاد المتحدث باسمها تاماش روث، الخميس، مؤكداً بذلك صحة ما ذكرته نشرته صحيفة «نمزيتي سبورت الرياضية المحلية.

ودخلت الفائزة بخمس ذهبيات أولمبية في الجمباز، أولها في هلسنكي عام 1952، المستشفى الأسبوع الماضي بسبب التهاب رئوي، وذلك قبل أيام من إتمامها عامها الرابع بعد المئة الخميس المقبل.

وتُعدّ كيليتي لاعبة الجمباز الأكثر نجاحاً في المجر بتحقيقها عشر ميداليات أولمبية، بما فيها خمس ذهبيات منها واحدة في أولمبياد هلسنكي 1952 وأربع في أولمبياد ملبورن 1956، علما أنها حققت هذا الإنجاز بعد تخطيها عامها الثلاثين ضد منافسات أصغر منها بكثير.

وقالت لوكالة فرانس برس في 2016:«كنت أتنافس لا حباً بذلك، لكن لأنني أردت أن أرى العالم».

وُلدت في التاسع من يناير 1921 وكانت تحمل اسم أغنيس كلاين، قبل تغيير كنيتها إلى كيليتي التي تبدو كنية مجرية أكثر.

واستدعيت إلى المنتخب الوطني عام 1939، قبل أن تفوز «ملكة الجمباز» بأول لقب في المجر بالعام التالي.



