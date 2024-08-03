نشطاء مناخ يستهدفون حفلات تايلور سويفت في وارسو

منع نشطاء المناخ في بولندا الوصول بشكل مؤقت إلى الاستاد في وارسو، خلال سلسلة حفلات نجمة البوب، تايلور سويفت، التي استمرت ثلاثة أيام في استاد «كازيميرز جورسكي» الوطني في العاصمة البولندية.

وأوقف المتظاهرون، من الفرع البولندي لمجموعة «الجيل الأخير» لنشطاء المناخ، قافلة من المركبات، كانت تحاول الدخول إلى الاستاد، قبل الحفل الثاني لتايلور سويفت أمس (الجمعة).

وجاء في لافتة لأحد النشطاء «الأثرياء يقتلوننا».

وأخلى حراس أمن الطريق مرة أخرى. ولم يتضح ما إذا كانت سويفت داخل إحدى المركبات، في القافلة التي أوقفها النشطاء أم لا.

