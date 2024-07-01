إيطاليا تفقد نجمة.. رحلت بعد صراع طويل مع المرض

توفيت الممثلة الإيطالية ماريا روساريا أوماجيو، اليوم (الاثنين)، في روما عن عمر ناهز 67 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما أعلنته عائلتها.

وولدت الممثلة الشهيرة في نابولي، وتم الاحتفاء بها في إيطاليا وعلى مستوى العالم بسبب مسيرتها الفنية المتنوعة.

وشاركت أوماجيو في أكثر من 40 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً، من بينها فيلم «إلى روما مع الحب»، للمخرج الأميركي الشهير وودي آلن.

وحصلت أوماجيو على جائزة في «مهرجان فينيسيا السينمائي» عن دورها المتميز الذي جسدت فيه شخصية الصحافية الإيطالية، أوريانا فالاتشي (1929-2006) في فيلم «فاليسا. رجل الأمل»، الذي قدمه المخرج البولندي الراحل أندريه فايدا في عام 2013 عن حياة الزعيم النقابي ليخ فاليسا الذي تولي الرئاسة فيما بعد.

وبالإضافة إلى مسيرتها في مجال التمثيل، عملت أوماجيو سفيرة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). كما تركت وراءها إرثاً ثميناً بوصفها شخصية بارزة في مجال المسرح والسينما بإيطاليا.

