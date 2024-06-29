بعد العلاج من ارتجاج في المخ.. الأميرة البريطانية آن تغادر المستشفى

غادرت الأميرة البريطانية آن مستشفى وعادت إلى منزلها في جنوب غرب إنجلترا بعد تعرضها لحادث يعتقد أنه يتعلق بحصان أدى إلى إصابتها بارتجاج في المخ.

شقيقة الملك البالغة من العمر 73 عاماً كانت أودعت مستشفى ساوثميد كإجراء احترازي، ومن المتوقع أن تتعافى تماماً بعد إصابتها أثناء سيرها في عقارها الكائن بمنطقة غاتكومب بارك.

وأشاد زوجها، نائب الأدميرال السير تيم لورانس، بالأطباء والممرضين والممرضات على رعايتهم لها في بيان الجمعة الماضية.

وقال لورانس «أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع أفراد الفريق الطبي في مستشفى ساوثميد على رعايتهم وخبرتهم ولطفهم خلال الإقامة القصيرة لزوجتي».

ولا يزال سبب إصابات آن مجهولاً. لكن أطباء قالوا إن إصاباتها تتفق مع اصطدام برأس أو ساقي حصان.